Χανιά: πτώση αυτοκινήτου από μεγάλο ύψος

Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στη Γεωργιούπολη στα Χανιά τα ξημερώματα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα όχημα ΙΧ που οδηγούσε μια γυναίκα ξέφυγε από την πορεία τόυ, στην Εθνική οδό και από σημείο που υπήρχε γέφυρα έπεσε στην παλιά Εθνική οδό. Το περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Αλμυρού, στον δρόμο από Βρύσες προς Γεωργιούπολη.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 2 οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε άνδρες για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας από το ΙΧ, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, με τις πληροροφορίες να αναφέρουν ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφέρει:Απεγκλωβίστηκε άτομο από ΙΧ όχημα με τη χρήση διασωστικής σειράς και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Γεωργιούπολη Χανίων . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Απεγκλωβίστηκε άτομο από ΙΧ όχημα με τη χρήση διασωστικής σειράς και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Γεωργιούπολη Χανίων . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2021

Πηγή: creta24.gr

