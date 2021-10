Δωδεκανήσα

Ρόδος – 8χρονη: Σκευωρία και ανατροπή στην κακοποίηση του παιδιού

Δεν έχει τέλος το κουβάρι των εξελίξεων με επίκεντρο το κοριτσάκι με νοητική υστέρηση.

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, για την εξασφάλιση ευτελούς οικονομικού ανταλλάγματος αλλά και πρόκλησης σωματικής βλάβης στο άγουρο κορμί του 8χρονου κοριτσιού με νοητική υστέρηση, απεκάλυψαν οι ενδελεχείς έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Αφού συγκεκριμένα ξεκαθάρισε ότι το 8χρονο κορίτσι ουδέποτε βιάστηκε, παρά φύσιν ή κατά φύσιν (δεν υπήρξε διείσδυση ή άλλου είδους σαρκική επαφή με σκοπό την διέγερση ή την σεξουαλική ικανοποίηση) οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο να διαπιστωθεί πως υπέστη ρήξη ο παρθενικός υμένας του παιδιού.

Το ίδιο το παιδί περιέγραψε σε κατάθεση του, παρουσία παιδοψυχολόγου ότι αυτό είχε συμβεί με κάποιο αντικείμενο το οποίο περιέγραψε σε σχήμα «μαχαιριού», ενώ από τις καταθέσεις των συγγενών του, μητέρας, παππούδων αλλά και του συντρόφου της μητέρας, υπήρξε ένα πινγκ- πονγκ ευθυνών και πιθανολογήσεων για το ποιός θα μπορούσε να είχε κακοποιήσει το παιδί αλλά και για τους λόγους της κακοποίησης…

Ο παππούς κατέθεσε ανωμοτί, ως ύποπτος για κατηγορούμενος, ενώ η μητέρα το βράδυ του Σαββάτου σε νέα συμπληρωματική της κατάθεση απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει αδίκημα με θύμα το παιδί της ο πατέρας της.

Το τι προέκυψε στην πορεία από τις εργαστηριακές εξετάσεις που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους, ενώ οι επιφυλάξεις που διατύπωσε από την πρώτη στιγμή η «δημοκρατική» για τα όσα βαρύγδουπα πρόωρα ανακοινώνοντο περί βιασμού της παιδίσκης έρχονται να την επιβεβαιώσουν…

Σημειώνεται ότι κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ιατροδικαστή διενεργήθηκε συμπληρωματική έρευνα από τον ίδιο αλλά και γυναικολογική, μικροβιολογική και ψυχιατρική εξέταση στο παιδί.

Θυμίζουμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση των υπολοίπων παιδιών των αδελφών της 8χρονης, ηλικίας 10 και 12 ετών, δεν βρέθηκαν στοιχεία υποδηλωτικά κακοποίησης.

Σε ό,τι αφορά στο 8χρονο παιδί ο ιατροδικαστής παρέδωσε αρμοδίως αναλυτική έκθεση περιγραφής των ευρημάτων στην οποία πιθανολογείται ο τρόπος προκλήσεώς τους.

Από τις νέες έρευνες του ιατροδικαστή, γυναικολόγου αλλά και τον μικροβιολογικό έλεγχο, που συνεχίζεται με καλλιέργεια, προέκυψε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το παιδί είχε υποστεί λοίμωξη στα γεννητικά του όργανα (πιθανολογείται ότι πρόκειται για βαριά ουρολοίμωξη).

Η λοίμωξη αυτή του προκάλεσε ερυθρότητα και αίμα καθώς δεν είχε διαπιστωθεί έγκαιρα από την μητέρα και τους παππούδες και είχε υποτροπιάσει.

Όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται εντονότερα με πόνο και τσούξιμο η μητέρα, έχοντας και η ίδια μειωμένη αντίληψη, επέλεξε να βγάλει φωτογραφία τα απόκρυφα του παιδιού και να τη στείλει σε μια συγγενή της (από την πλευρά του πατέρα) για να την συμβουλεύσει και να ζητήσει την γνώμη ενός ιατρού.

Η συγκεκριμένη συγγενής, oύσα απένταρη, έθεσε σε εφαρμογή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένα απίστευτο σε σύλληψη και εκτέλεση σχέδιο για να αφαιρέσει χρήματα από την μητέρα και ακολούθως από τον παππού του παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», η γυναίκα αυτή προθυμοποιήθηκε να «δει» το παιδί και με το δάκτυλο της φέρεται να προκάλεσε ρήξη του παρθενικού του υμένα!!

Φέρεται να έπεισε την μητέρα ότι το παιδί της είχε υποστεί κακοποίηση, ότι είχε ενημερωθεί προς τούτο το «Χαμόγελο του Παιδιού» κι ότι εκεί δούλευε μια φίλη της, που έναντι 200 ευρώ θα μπορούσε να «κουκουλώσει» την υπόθεση.

Η μητέρα του παιδιού δεν είχε λεφτά για να της δώσει γιατί δεν είχε πληρωθεί και η εξαδέλφη της φέρεται να της είπε ότι τα δανείστηκε η ίδια και πλήρωσε τον σύνδεσμο της στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για να μην προχωρήσει η καταγγελία.

Ακολούθως ξεκίνησε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, να ζητά 500 ευρώ για να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος δήθεν του παππού, εμφανίζοντάς τον ως το άτομο που κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί!!!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να έχει προβλήματα με ουσίες, ενώ εξετάζεται και τυχόν εμπλοκή ενός άνδρα στην όλη υπόθεση.

Οι εξελίξεις τρέχουν από το πρωί της Κυριακής και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφού συμπληρωθεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο παππούς του παιδιού που κατέθεσε ως ύποπτος για κατηγορούμενος στο πλαίσιο της προανάκρισης κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν στην κακοποίηση του παιδιού και αρνήθηκε κατηγορηματικά την οποιανδήποτε σχέση, επισημαίνοντας τόσο ο ίδιος όσο και σε καταθέσεις τους η σύζυγος του, η κόρη του αλλά και τα άλλα δύο παιδιά ότι έχει αναλάβει ουσιαστικά την ανατροφή τους και ότι υπήρξε αυστηρός έναντι της 8χρονης.

Ο παππούς στην ανωμοτί κατάθεσή του πιθανολόγησε ότι δράστης μπορούσε να είναι ο σύντροφος τη κόρης του, αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενα για το ίδιο του το παιδί.

Ισχυρίστηκε ειδικότερα ότι θα μπορούσε η όλη υπόθεση να έχει μεθοδευτεί από το ζευγάρι για να τους αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών και να ανατεθεί στον ναυτικό πατέρα τους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν καταθέσει η 33χρονη μητέρα του 8χρονου παιδιού, ο σύντροφός της με καταγωγή από τον Πόντο, η γιαγιά του αλλά και τα δύο ακόμη κορίτσια της μητέρας, ηλικίας 10 και 12 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η παιδοψυχολόγος έχει αποφανθεί, ότι το παιδί έχει νοητική υστέρηση και το τοποθετεί ως προς την αντίληψη του στην ηλικία των 3,5 ετών.

Τα δύο του αδέλφια εξεταζόμενα, παρουσία παιδοψυχολόγου, εξέφρασαν σύμφωνα με τις πληροφορίες τη στεναχώρια τους για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται μαζί με τους παππούδες τους, επεσήμαναν ότι ο παππούς τους είναι αυστηρός αλλά τα αγαπά και απέκλεισαν οιανδήποτε υποψία για τέλεση αδικημάτων εντός του στενού κύκλου της οικογενείας.

Η μητέρα του παιδιού, που υπέστη ανελέητο bullying όταν διέρρευσαν τα στοιχεία της ταυτότητάς της και οι λογαριασμοί της στα social media και διαπιστώθηκε ότι είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό με «προκλητικό» περιεχόμενο έκλεισε τους λογαριασμούς της το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η 33χρονη κατέθεσε ότι η ίδια και ο σύντροφός της δεν εργάζονται και παραμένουν στην οικία τους, πάνω από την οικία των παππούδων των παιδιών και γονέων της, με τα παιδιά. Τόνισε ότι απουσιάζει μόνο για να μεταβεί σε σούπερ μάρκετ και για άλλες εργασίες και τα παιδιά μένουν με τους γονείς της που την συνδράμουν.

Ο σύντροφός της αλλά και η μητέρα της ομοίως δεν συνεισέφεραν κάτι νεότερο στην έρευνα και δηλώνουν ομοίως άγνοια για την κακοποίηση του παιδιού.

Πηγή: dimokratiki.gr

