Πάτρα: Απολύθηκε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βρέφος

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και κάνει λόγο για σκευωρία από την πλευρά της πρώην γυναίκας του. Η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας.

Εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση με τον γιατρό από την Πάτρα, οποίος κατηγορείται από την πρώην σύζυγό του για ασέλγεια σε βάρος του παιδιού τους, όταν ήταν βρέφος.

Το υπουργείο έδωσε εντολή να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και να πράξει τα δέοντα. Έτσι το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Ρίου προέβη στην διακοπή της σύμβασης με τον εν λόγω γιατρό, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και κατηγορεί την πρώην γυναίκα του για σκευωρία.

Πηγές του Υπουργείου Υγείας τόνισαν σχετικά ότι: Αναφορικά με την υπόθεση του παιδιάτρου, επικουρικού ιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που παραπέμφθηκε για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου και δεν διεκόπη η σύμβαση του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε να ενημερωθεί από τον αναπληρωτή διοικητή κ. Μπάκο. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι παρά την παραπομπή του με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών το ΔΣ απέρριψε την πρόταση του αναπληρωτή διοικητή για λύση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τον αναπληρωτή διοικητή τη σύγκληση εκ νέου του ΔΣ και τη λήψη απόφασης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον τη στιγμή που η υπόθεση δεν συνιστά μια απλή καταγγελία, άλλα συνδέεται με παραπομπή για κακούργημα.

Το ΔΣ συνεδρίασε εκ νέου και αποφάσισε τη λύση της σύμβασης με τον συγκεκριμένο ιατρό. Παράλληλα ο υπουργός ζήτησε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ για να σχηματίσει άποψη για τις θέσεις που εξέφρασαν τα μέλη για μια τόσο υψηλής σημασίας υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από 2 χρόνια η πατραϊκή κοινωνία είχε συγκλονιστεί από το γεγονός (η εφημερίδα «Πελοπόννησος» είχε τότε το θέμα αποκλειστικά και στο πρωτοσέλιδό της), μια και την καταγγελία είχε κάνει η ίδια του η σύζυγος. Σήμερα το ζευγάρι έχει πάρει επίσημα διαζύγιο, όμως η μητέρα δείχνει να επιμένει.

Στο βίντεο δεν φαίνεται κάποια πράξη σεξουαλικής κακοποίησης, όμως η καταγγέλλουσα και το περιβάλλον της έχουν «ερμηνεύσει» τις συγκεκριμένες κινήσεις του πρώην συζύγου και γνωστού γιατρού ως «ασελγείς», σύμφωνα πάντα με το σχετικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου, το θέμα έχει πάρει τη νομική οδό και ο Σύλλογος θεώρησε ότι πρώτα θα πρέπει να τελεσιδικήσει και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τις καταγγελίες το Πειθαρχικό του.

Αυτό όμως που κατηγορηματικά επεσήμανε η Άννα Μαστοράκου είναι ότι έστω και αν εκείνη την εποχή είχε γραφτεί πως υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για τον συγκεκριμένο ιατρό, οι οποίες μάλιστα «παρέπεμπαν» σε… παιδοφιλία, αποδείχτηκε ότι όλα ήταν συκοφαντίες. «Δεν υπάρχει καμία άλλη κατηγορία σε βάρος του, εκτός από αυτή της πρώην συζύγου» τόνισε η κυρία Μαστοράκου.

Ο γιατρός από την πλευρά του υποστηρίζει ότι είναι αθώος και πως όλα αυτά είναι ψευδή και συκοφαντικά. Μάλιστα συνάδελφός του από άλλη ειδικότητα δήλωσε στην «Π» πως «ο γιατρός πληρώνει αυτή την στιγμή κάποιες κινήσεις και κάποια λόγια που είναι βέβαιο πως δεν συνάδουν με ενδεχόμενη παιδοφιλία, ούτε καν με ασέλγεια, όμως προφανώς παρεξηγήθηκαν».

Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή τόσο η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών όσο και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου Ρίου παρέπεμψε τον φάκελο της υπόθεσης στο υπουργείο Υγείας. Πάντως η δικαιοσύνη λόγω των προβλημάτων της πανδημίας έχει καθυστερήσει να εκδώσει συμπέρασμα.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η χρήση του βίντεο ήταν παράνομη κι έτσι χρειάστηκε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών έτσι ώστε αυτό μετά από αίτηση της πρώην συζύγου και μητέρας να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Πηγή: pelop.gr

