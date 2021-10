Μαγνησία

Βόλος: Ηλικιωμένος μέθυσε και πήγε να βιάσει την 14χρονη ανιψιά του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη στρίμωξε σε μια γωνία του σπιτιού, έβαλε το χέρι του στο εσώρουχό της και τη φίλησε στο λαιμό, πριν το κορίτσι προλάβει να φύγει.

Ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου έναν 77χρονο σήμερα, από τα Τρίκαλα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2019 έκανε απόπειρα βιασμού και απόπειρα γενετήσιας πράξης, κατά ανήλικης συγγενούς του άνω των 14 και κάτω των 15 ετών τότε.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Ο ηλικιωμένος κατηγορούνταν για βιασμό και γενετήσια πράξη σε ανήλικο κάτω των 15 ετών, αλλά το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να μετατρέψει την κατηγορία σε απόπειρα βιασμού και απόπειρα γενετήσιας πράξης, κατά 14χρονης τότε, που είναι και συγγενής του…

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 75χρονος τότε άνδρας, τον Απρίλιο του 2019 βρέθηκε στο ίδιο σπίτι με την ανήλικη και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη στρίμωξε σε μια γωνία του σπιτιού, έβαλε το χέρι του στο εσώρουχό της και τη φίλησε στο λαιμό, πριν το κορίτσι προλάβει να φύγει.

Η 16χρονη σήμερα, ενημέρωσε τους γονείς της τι είχε συμβεί πέντε μήνες μετά (τον Σεπτέμβριο του 2019), ακολούθησε μήνυση σε βάρος του, η ανήλικη είχε δώσει κατάθεση σε παιδοψυχολόγο και χθες έγινε στον Βόλο η δίκη.

Ο ηλικιωμένος είχε παραδεχτεί από την πρώτη στιγμή την ενοχή του και χθες στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε ότι είχε πιεί τσίπουρα και θόλωσε το μυαλό του! Ως μάρτυρες κατηγορίας κατάθεσαν οι γονείς του κοριτσιού.

Το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη έξι ετών, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, υπό τον όρο ότι δεν θα προσεγγίζει την ανήλικη. Ο κατηγορούμενος μετά την ανακοίνωση της ποινής, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

