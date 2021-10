Αχαΐα

Ηλεία: Προσποιήθηκε τον λογιστή και τον “έγδυσε”

Νέα απάτη στην Ηλεία με το δράστη να προσποιείται το λογιστή για να αποσπά χρηματικά ποσά.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή καταστήματος του και με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων από εκκαθάριση τιμολογίου του απέσπασε στοιχεία και κωδικούς της τραπεζικής του κάρτας αφαιρώντας του το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι απάτες πλέον συνιστούν καθημερινό φαινόμενο.

