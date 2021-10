Μεσσηνία

Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά

Το εγκληματικό δίκτυο αποτελείτο από δύο εγκληματικές οργανώσεις! Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα.

Εγκληματικό δίκτυο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποτελείτο από δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στη Μεσσηνία, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας, συλλαμβάνοντας συνολικά εννέα άτομα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας από 21 έως 37 ετών και πέντε αλλοδαποί, ηλικίας από 24 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και για την κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα άτομα, δηλαδή τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 20, 21 και 26 ετών, αντίστοιχα, καθώς και έναν 26χρονο αλλοδαπό.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως και Νοέμβριο του 2020, ενώ η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούταν από τον περασμένο Ιούνιο έως και την εξάρθρωσή της. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη, τις οποίες αποθήκευαν σε σπίτια που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών της Αστυνομίας σε σπίτια, αποθήκες, υπαίθριους χώρους και αυτοκίνητα των συλληφθέντων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από ένα κιλό κάνναβης, περισσότερα από 20 γραμμάρια κοκαΐνης, 562 γραμμάρια σκόνης που χρησιμοποιείται ως νοθευτική ουσία, τρεις ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι κρότου κά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

