Γούβες: Πνίγηκε παππούς για να σώσει τα εγγόνια του

Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν και τους τρεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν έξω.

Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης! Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην Κρήτη για διακοπές, έχασε τη ζωή του από πνιγμό, στην προσπάθειά του να σώσει τα εγγόνια του από βέβαιο πνιγμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις τους αποφάσισαν να περάσουν το απόγευμά τους στη θάλασσα. Δεν υπολόγιζαν όμως όταν τα ισχυρά ρεύματα θα τους παρέσερναν στα βαθιά. Τόσο τα παιδιά, όσο και ο παππούς δυσκολεύονταν να βγουν στα ρηχά και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Λουόμενοι και εργαζόμενοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές τους και αφού έριξαν σωσίβια προσπάθησαν να βγάλουν τα δύο ανήλικα παιδιά και τον παππού τους στη στεριά.

Ο άνδρας έκανε ότι καλύτερο μπορούσε ώστε να σωθούν τα δύο αγόρια, τα οποία έφθασαν τελικά με ασφάλεια στην ακτή. Ο ίδιος όμως εγκλωβίστηκε στα βράχια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος παρέλαβαν την σορό και την μετέφεραν στο λιμανάκι της περιοχής όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τα δύο αγοράκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ χωρίς όμως να φέρουν κάποια εμφανή τραύματα.

