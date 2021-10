Λέσβος

Λήμνος: Αγοράκι 2 ετών κατάπιε μανταλάκι (βίντεο)

Μεταφέρθηκε με Super Puma στην Θεσσαλονίκη. Πώς το έσωσαν γιατροί χωρίς χειρουργείο.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός δίχρονου αγοριού από τη Λήμνο.

Όπως έγινε γνωστό, το παιδάκι κατάπιε ένα μανταλάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με Super Puma στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από το νησί της Λήμνου.



Οι γιατροί κατάφεραν να βγάλουν το ξένο σώμα από το στομάχι του παιδιού χωρίς χειρουργική επέμβαση αλλά με τη βοήθεια ενός ενδοσκοπίου τελευταίας γενιάς.

Το παιδί επέστρεψε στη Λήμνο και είναι καλά στην υγεία του.

