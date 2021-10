Χανιά

Χανιά - Λαθρεμπόριο όπλων: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης (εικόνες)

Συνελήφθησαν επτά άτομα. Κατασχέθηκαν δεκάδες όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες.

Στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και σε διάφορες περιοχές των Χανίων, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση εμπορίας όπλων.

Συνελήφθησαν 7 άτομα, μέλη του κυκλώματος και στα τρία πλήρως εξοπλισμένα παράνομα εργαστήρια όπλων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

31 πολεμικά όπλα,

πολεμικά όπλα, 34 πιστόλια και περίστροφα,

πιστόλια και περίστροφα, 13.000 φυσίγγια,

φυσίγγια, 14 κάννες κυνηγετικών όπλων,

κάννες κυνηγετικών όπλων, 45 κορμοί κυνηγετικών όπλων,

κορμοί κυνηγετικών όπλων, 4 σιγαστήρες και

σιγαστήρες και 70 γεμιστήρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

