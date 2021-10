Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: O 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τα ανήλικα ανίψια του (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 51χρονου. Για ποια αδικήματα του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.



Τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 51χρονου, ο οποίος κατηγορείται κατά περίπτωση για γενετήσια πράξη, πορνογραφία, κατάχρηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων κάτω των 12 ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον 51χρονο που κατηγορείται πως βίαζε τα ανήλικα ανίψια του στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοσιοποίηση γίνεται κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και έχει διάρκεια μέχρι τις 18 Απριλίου 2022.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνήσουν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388456, 2310-388457 και 2310-388458 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

