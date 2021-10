Ημαθία

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γάμος υγειονομική «βόμβα» στη Νάουσα που εκτόξευσε τον αριθμό των κρουσμάτων.

Σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό στον δήμο Νάουσας, η Επισκοπή, νοσεί από κορονοϊό, μετά και από γάμο που τελέστηκε, την περασμένη Κυριακή 10 Οκτωβρίου, σε εκκλησία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις ημέρες πριν από το γάμο, στήθηκαν τρικούβερτα γλέντια με χορούς, με τη συμμετοχή κόσμου χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, ενώ το ίδιο συνέβη τόσο στο μυστήριο όσο και στο γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε.

Κατά πληροφορίες μάλιστα φέρεται τόσο ο γαμπρός όσο και η νύφη την ημέρα του γάμου να είχαν πυρετό, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι νόσησαν κατά τη διάρκεια του γάμου ή στο γλέντι που ακολούθησε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα κρούσματα στο συγκεκριμένο χωριό να εκτοξευθούν ενώ υπήρξε μεγάλη διασπορά καθώς στα γλέντια του γάμου συμμετείχαν και κάτοικοι γειτονικών χωριών αλλά και από τη Νάουσα.

Φωτογράφος που ήταν στο γάμο, μίλησε στη Voria.gr, λέγοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε καραντίνα, χωρίς να νοσεί, ωστόσο όπως λέει συγγενείς του που ήταν καλεσμένοι στο γάμο διεγνώσθησαν θετικοί.

Τα ενεργά κρούσματα στον δήμο Νάουσας, εκτινάχθηκαν, σχεδόν μέσα σε μια εβδομάδα και από τα 170 που ήταν την περασμένη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, ξεπέρασαν τα 350 εχθές 18/10. Μάλιστα τα 100 από αυτά είναι στο συγκεκριμένο χωριό.

Ο δήμος έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό με τον δήμαρχο Νάουσας Νίκο Καρανικόλα να σημειώνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ιικό φορτίο με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει σειρά επαφών τόσο με υγειονομικούς φορείς προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στο νοσοκομείο της Νάουσας, για περιστατικά κορονοϊού όσο και με την αστυνομία προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι.

Απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να μην εφησυχάζουν και να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Να σημειωθεί ότι σε επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης ο δήμος Νάουσας βρίσκεται περίπου στο 50% ενώ λίγο χαμηλότερο είναι το ποσοστό στα χωριά που απαρτίζουν τον καλλικρατικό δήμο.

Πηγή: Voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βοριάδες την Τετάρτη