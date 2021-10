Θεσσαλονίκη

Μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Νίκης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Πότε αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης με την οδό Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς η παραλιακή έκλεισε από νωρίς το πρωί για να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Το μποτιλιάρισμα αφορά στα οχήματα που έρχονται από τη Δυτική πλευρά της πόλης και κατευθύνονται προς το κέντρο ή τα ανατολικά.

Λόγω των εργασιών, σήμερα και αύριο διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά.

Κλειστή είναι και η οδός Δωδεκανήσου από τη συμβολή της με την Εγνατία για να μην συσσωρεύονται περισσότερα οχήματα στην παραλιακή.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως, Παύλου Μελά και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το πρωί του Σαββάτου.

Πηγή: grtimes.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Ξεκινά η δίκη, στο εδώλιο καταστηματάρχες και αστυνομικοί

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Νέα Ιωνία: Ληστής “χτύπησε” τον ίδιο φούρνο με διαφορά 24 ωρών (βίντεο)