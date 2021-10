Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέα υπόθεση ψευτογιατρού – Πώς “ψάρευε” καρκινοπαθείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία συγγενούς της υποτιθέμενης γιατρού, η οποία δεν δίστασε να εξαπατήσει ούτε και κοντινά της πρόσωπα που βρίσκονταν σε ανάγκη.

Ακόμη μία υπόθεση ψευτογιατρού ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δημοτική σύμβουλο, που δεν δίσταζε να εξαπατά μέχρι και οικεία της πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιαζόταν σαν ιατροδικαστής με σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το πρόσχημα της γνωριμίας με εξιδεικευμένους γιατρούς και κέντρα, υποσχόταν σε καρκινοπαθείς «ενδεδειγμένα» φάρμακα, φυσικά με το αζημίωτο.

Η δράση της εκτείνεται σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, με θύματά της μέχρι και επαγγελματίες οδηγούς που ήθελαν να εξασφαλίσουν άδεια επαγγέλματος.

«Μας εξαπάτησε»

Σε δηλώσεις του στο MEGA, ο Τάσος Αποστολίδης, σύζυγος ασθενούς που καταγγέλλει πως εξαπατήθηκε και κουμπάρος της ψευτογιατρού, ο οποίος και την κατήγγειλε, σημείωσε πως όταν η σύζυγός του αρρώστησε το 2016, η υποτιθέμενη γιατρός εμφανίστηκε και έταξε γρήγορη νοσηλεία και σωστά φάρμακα.

«Μην γνωρίζοντας, την πιστέψαμε αφού ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας. Μας έλεγε ‘μην στεναχωριέστε, θα κανονίσω να πάρεις τα γνήσια φάρμακα, όχι αυτά που δίνουν στον κοινό λαό’. Μόνο χρήματα δίναμε, δεν είδαμε ποτέ φάρμακα».

Ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος έχασε πάνω από 1.300 ευρώ, κατέφυγε τελικά στη δικαιοσύνη αφού κατάλαβε την πλεκτάνη της κουμπάρας του.

«Ο κόσμος φοβάται να πάει στη δικαιοσύνη επειδή χρειάζονται πολλά χρήματα. Εγώ έφαγα στα δικαστήρια περισσότερα από όσα μου πήρε αυτή», εξήγησε ο ίδιος.

Η ψευτογιατρός καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πώς σώθηκε το μωρό που κατάπιε μανταλάκι

“The 2Night Show” - Νίκος Κουρής: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο κόντρα ρόλος (βίντεο)

“The 2Night Show” - Νίκος Μπάρκουλης: Η επιθυμία του πατέρα του, το tik tok και το bullying (βίντεο)