ΑΠΘ: Ουρές για μία μερίδα φαγητό - Απίστευτες εικόνες εν μέσω πανδημίας

Ατελείωτες ουρές χωρίς μέτρα προστασίας για μία μερίδα φαγητού, την ώρα που ο κορονοϊός στην πόλη χτυπάει “κόκκινο”. Τι λένε οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστήμιου.

Απίστευτες εικόνες καταγράφονται έξω από τη φοιτητική λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου οι φοιτητές σχηματίζουν ουρές και περιμένουν με τις ώρες για να παραλάβουν μία μερίδα φαγητού. Την ώρα που η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται «στο κόκκινο» λόγω κορονοϊού, οι φοιτητές εδώ και μέρες περιμένουν στην ουρά προκειμένου να λάβουν με «take away» μία μερίδα φαγητό.

Οι εικόνες τείνουν να γίνουν συνήθεια, καθώς καθημερινά οι φοιτητές «στοιβάζονται» αγανακτισμένοι στο πεζοδρόμιο δίχως αποστάσεις.

«Δεν πάει άλλο» λένε οι Φοιτητικοί Σύλλογοι

Για κατάσταση που «δεν πάει άλλο» κάνουν λόγο οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του ΑΠΘ, οι οποίοι προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις για το ζήτημα. «Αντί να χρησιμοποιούνται και οι τέσσερις διανομές – σειρές, χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο, ενώ η άνω λέσχη που θα μπορούσε να λειτουργήσει προκειμένου να αποσυμφοριστούν οι ουρές των φοιτητών, αξιοποιείται μόνο την Τρίτη και την Πέμπτη» εξηγεί ο γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής του ΑΠΘ, Τάσος Παπαδόπουλος.

«Όλη αυτή η κατάσταση», συνεχίζει, «οφείλεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει προσωπικό να εξυπηρετήσει αυτόν τον κόσμο. Για να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο κέρδος για τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη λέσχη, έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αλλά και κάθε χρόνο η ποιότητα του φαγητού να πηγαίνει προς το χειρότερο», τονίζει, υπογραμμίζοντας πως οι λιγοστοί υπάλληλοι κάνουν υπερπροσπάθεια προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσο τον δυνατόν καλύτερα και πιο σύντομα τον κόσμο, ωστόσο, αυτό δεν αρκεί.

