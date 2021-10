Κοζάνη

Κοζάνη: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών για..τα αδέσποτα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον καυγά ενεπλάκησαν και άλλα νεαρά άτομα, τα περισσότερα προκειμένου να χωρίσουν τους αρχικά εμπλεκόμενους, με συνέπεια να γίνουν όλοι… “μαλλιά κουβάρια”!

Άγριος καυγάς, με μπουνιές και όχι μόνο, σημειώθηκε περί τις 7 το πρωΐ της Τετάρτης μέσα στην κεντρική πλατεία και στον πεζόδρομο της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε συμπλοκή νεαρών, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη αναστάτωση στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως λένε στο Kozanimedia αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, αφορμή υπήρξε επίθεση νεαρού, εργαζόμενου σε καφέ-μπαρ της πόλης, σε αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονταν έξω από το χώρο στον οποίο εργάζεται. Αυτό έγινε αντιληπτό από δυο αδέρφια, νεαρής επίσης ηλικίας, που περνούσαν από το σημείο, με συνέπεια να του ζητήσουν το λόγο της επίθεσης στα σκυλιά.

Κουβέντα στην κουβέντα, οι τρεις νεαροί ήρθαν στα χέρια, ενώ στον καυγά ενεπλάκησαν και άλλα νεαρά άτομα, τα περισσότερα προκειμένου να χωρίσουν τους αρχικά εμπλεκόμενους, με συνέπεια να γίνουν όλοι… “μαλλιά κουβάρια”!

Μάλιστα, ένας εκ των νεαρών που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, κατέληξε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο… Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα, μετά από χτύπημα!

Διερχόμενοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, με άντρες του Α.Τ. Κοζάνης, της ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ να φτάνουν γρήγορα στο σημείο, ενώ έγιναν και προσαγωγές.

πηγή: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)