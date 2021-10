Δωδεκανήσα

Ρόδος – 8χρονη: Η δικογραφία σε βάρος της θείας και τα χασιδόδεντρα δίπλα στα μνήματα

Απίστευτη τροπή πήρε η υπόθεση με την κακοποίηση της ανήλικης στη Ρόδο. Το σχέδιο εξαπάτησης της μητέρας της και η «σατανική» θεία.

Αποσβολωμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις η κοινή γνώμη μετά τις αποκαλύψεις για την απίστευτη σε σύλληψη και εκτέλεση σκευωρία της 50χρονης θείας του 8χρονου παιδιού, που εξύφανε ένα σατανικό σχέδιο για να αποσπάσει ευτελή ποσά από την μητέρα και τον παππού του, μη διστάζοντας μάλιστα να διακορεύσει τον παρθενικό του υμένα για να πείσει πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση!

Η 50χρονη, που έχει ήδη ομολογήσει τα όσα της αποδίδονται, δεν έχει συλληφθεί καθώς τα αδικήματα τελέστηκαν εκτός του αυτοφώρου.

Μένει να διαπιστωθεί πως θα χαρακτηριστεί αρμοδίως από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου η σωματική βλάβη – κακοποίηση που επέφερε στο παιδί καθώς τα υπόλοιπα αδικήματα, λόγω ύψους ποσού, αποτελούν πλημμελήματα.

Νομικοί κύκλοι πιθανολογούσαν πάντως χθες πως δεν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της και πως η δικογραφία θα κινηθεί με την τακτική διαδικασία αφού συμπληρωθεί με το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση της 33χρονης μητέρας ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου το βράδυ του Σαββάτου ήταν άκρως αποκαλυπτική και αποτέλεσε την απαρχή για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο μεταξύ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι η δράστιδα η οποία έχει σχέση με έναν νεότερο σε ηλικία άνδρα, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε υποθέσεις ναρκωτικών, διαμένει σε παράγκα πλησίον του καταυλισμού του Κορακόνερου και του νεκροταφείου του Ταξιάρχη και πέρσι είχαν βρεθεί στην αυλή τους δύο χασισόδεντρα!

Εις βάρος του συντρόφου της είχε σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Το θέμα μάλιστα είχε προσλάβει πανελλήνια διάσταση αφού ήταν πρωτόγνωρο να καλλιεργούνται χασισόδεντρα δίπλα σε… μνήματα!

Είχε δώσει για το ζήτημα και συνέντευξη Tύπου ο εντεταλμένος κοιμητηρίων Ρόδου και τώρα αντιδήμαρχος κ. Θανάσης Στάμος, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για ό,τι συμβαίνει μέσα στο κοιμητήριο και όσα καταγράφονται κατά καιρούς.

«Εντοπίστηκε δράστης να πίνει από το μπουκάλι της Θείας Κοινωνίας (υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που όμως λόγω προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να δοθεί στην δημοσιότητα) ενώ σε άλλη περίπτωση, εντοπίσαμε κάποιους να καλλιεργούν…. δενδρύλλια ινδικής κάνναβης κοντά σε μνήματα!!!», είχε δηλώσει.

Στο μεταξύ διαψεύδεται επί του παρόντος η πληροφορία που θέλει την 50χρονη να ήταν εκείνη που είχε μεθοδεύσει και την παρέμβαση της δικαιοσύνης για το θέμα του παιδιού και συγκεκριμένα να είχε συντάξει και να είχε αποστείλει την ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου που προκάλεσε την προκαταρκτική έρευνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο κινητό της τηλέφωνο υπήρχε η φωτογραφία που είχε αποστείλει η μητέρα και ότι η καταγγελία έγινε από τρίτη γυναίκα που είδε την φωτογραφία.

Έχει ξεκαθαρίσει εξάλλου ότι το 8χρονο κορίτσι ουδέποτε βιάστηκε, παρά φύσιν ή κατά φύσιν (δεν υπήρξε διείσδυση ή άλλου είδους σαρκική επαφή με σκοπό την διέγερση ή την σεξουαλική ικανοποίηση).

Πηγή: dimokratiki.gr

