Λασίθι : Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του ΙΧ, ενώ οι αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Λίγο πριν την είσοδο του Αγίου Νικολάου, στο ύψος της διασταύρωσης των Λακωνίων, ένα ΙΧ που προσπαθούσε να περάσει στο απέναντι ρεύμα εμβόλισε διερχόμενο περιπολικό των ΤΑΕ.

«Σήμερα που γιορτάζει η Ελληνική Αστυνομία , Ο Αγιος Αρτέμιος προστάτεψε τους συναδέλφους μου από το τροχαίο που συνέβη στην εθνική οδό λόγο της απροσεξίας μιας συμπολίτη μας. Της ευχόμαστε να μην έχει πάθει κάτι η σωματική της ακεραιότητα . Προσοχή στους δρόμους!» γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου Γιώργος Καρτσάκης.

