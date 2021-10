Σέρρες

Αντιεμβολιαστές - Σέρρες: Πέθανε αρνητής του κορονοϊού

Υπήρξε σκληρός αρνητής που δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του ιού. Καθηγητής και πατέρας τριών παιδιών νικήθηκε από τον κορονοϊό.

Σοκ στην τοπικη κοινωνία των Σερρών, τους συναδέλφους και τους μαθητές του στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, έχει προκαλέσει ο θάνατος του υποδιευθυντή και καθηγητή Μουσικής Χρήστου Καραμάνη, από κορονοϊό.

Ο άτυχος 45χρονος, παντρεμένος και πατέρας τριών μικρών παιδιών, ο οποίος νοσηλευόταν, τις 15 τελευταίες ημέρες, διασωληνωμένος στην Εντατική του Νοσοκομείου Σερρών, εξαιτίας επιπλοκών του θανατηφόρου ιού, κατέληξε την Τετάρτη το πρωί, παρά τις προσπάθειες των ιατρών να τον σώσουν.

Πάντως, ο ίδιος δήλωνε αρνητής του εμβολιασμού και του ιού. Μάλιστα από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει, μέσω των social media, τη δυσπιστία του απέναντι στην επικινδυνότητα του κορονοϊού, τη χρήση μάσκας και το κλείσιμο των σχολείων από την περίοδο της έναρξης της πανδημίας στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2020.

Την είδηση του θανάτου του 45χρονου καθηγητή στο μουσικό γυμνάσιο Σερρών, Χρήστου Καραμάνη, επιβεβαίωσε o γιατρός και υπεύθυνος Covid 19 στο νοσοκομείο Σερρών, Θεόφιλος Καλλινικίδης.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον σώσουμε αλλα δυστυχώς δεν τα κατάφερε» ανέφερε ο κ. Καλλινικίδης, ο οποίος αποκάλυψε οτι ο 45χρονος καθηγητής μουσικής είχε υπογράψει, μαζί με τη σύζυγό του να μη διασωληνωθεί.

Δυστυχώς κατέληξε έπειτα απο επιπλοκές που προκάλεσε ο ιός στον οργανισμό του, ενώ έδινε σκληρή μάχη τα τελευταία 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παλεύοντας να επιβιώσει. Ο 45χρονος αφήνει πίσω του τη γυναίκα του και τρία παιδιά. Όπως αποδεικνύεται από τις αναρτήσεις του, στη σελίδα του στο Facebook, υπήρξε σκληρός αρνητής που δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του ιού.

