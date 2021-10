Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: η ποινή στην 20χρονη για το δανεικό... πιστοποιητικό εμβολιασμού

Η 20χρονη κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη για πλαστογραφία.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δικάστηκε 20χρονη η οποία κατηγορείται ότι βγήκε για ποτό σε μπαρ με... δανεικό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid19.

Είχε συλληφθεί το βράδυ της περασμένης Παρασκευής από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν ελέγχους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για πλαστογραφία (χρήση γνήσιου εγγράφου που ανήκει σε άλλον) και την τιμώρησε με χρηματική ποινή 200 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ. Με την ίδια απόφαση και σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω χρηματικής ποινής, το δικαστήριο όρισε ποινή φυλάκισης 3 μηνών, την οποία ανέστειλε επί 3ετία.

Η 20χρονη παραδέχθηκε την πράξη της και ζήτησε συγγνώμη, ενώ απολογήθηκε ότι ήθελε να βγει για διασκέδαση και πως είχε κάνει προηγουμένως rapid test. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση.

