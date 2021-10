Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Θρήνος για 33χρονη μητέρα δύο παιδιών

Η 33χρονη έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το πρωί ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Θρήνο προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου μίας 33χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία ζούσε με την οικογένειά της στην Πτολεμαΐδα.

Η 33χρονη έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το πρωί της Τρίτης και ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Τα ίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Η είδηση βύθισε στο πένθος τα συγγενικά και τα φιλικά της πρόσωπα στην Στράτο, τα οποία κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα κοινωνική και αγαπητή γυναίκα.

Ο σύζυγος της Ευριπίδης, συγκινεί με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα: «Καλό ταξίδι μωρό μου…..καλή αντάμωση…….αγάπη μου μοναδική……που δεν πρόλαβα να σου πω πόσο σε αγαπώ…»

Πηγή: karvasaras.gr

