Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Πρόλαβε να το εγκαταλείψει ο ένοικος. Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Πυρκαγιά ξέσπασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας, στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, το διαμέρισμα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ ο ένοικος πρόλαβε να το εγκαταλείψει.

Αξίζει να σημειωθεί πως το διαμέρισμα, σύμφωνα με όσα της είπαν γείτονες, δεν είχε ηλεκτροδότηση εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

