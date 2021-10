Αχαΐα

Αίγιο: Ο “γιατρός” και ο “δικηγόρος”… της άρπαξαν 8000 ευρώ!

Πως οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα και να της αποσπάσουν τα χρήματα.

Ηλικιωμένη που κατοικεί στο Αίγιο, προ ημερών δέχθηκε τηλεφώνημα από δυο άνδρες. Ο ένας της συστήθηκε ως γιατρός και ο δεύτερος ως δικηγόρος. Την ενημέρωσαν, πως η κόρη της – που διαμένει σε μεγάλο νησί του Αιγαίου – είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και έχρηζε άμεσης μεταμόσχευσης, ζητώντας της χρήματα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Η 86χρονη στο άκουσμα της είδησης, όπως ήταν φυσικό αναστατώθηκε και ζητούσε να μάθει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού της, δηλώνοντας μάλιστα την πρόθεση να μεταβεί άμεσα στο νησί για να βρεθεί κοντά του. Οι δράστες στην προσπάθεια τους να μην χαλάσει η «δουλειά», την καθησύχασαν λέγοντας πως μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της. Όπως και έγινε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, άκουγε μια καταβεβλημένη γυναικεία φωνή να της λέει «μαμά είμαι καλά..δεν ακούγομαι καλά λόγω της κατάστασης. Κάνε αυτό που σου λένε ο γιατρός και ο δικηγόρος».

Η γυναίκα, αφού πείσθηκε πως μίλησε με την κόρη της, εξέφρασε την αδυναμία αποστολής των 8.000 ευρώ, καθώς δεν είχε τρόπο για την άμεση καταβολή του ποσού μέσω τραπέζης, με τους συνομιλητές της για ακόμα μια φορά να προθυμοποιούνται να την «εξυπηρετήσουν», με τον «δικηγόρο» να αναλαμβάνει δράση. Της έκλεισε ραντεβού με συνεργάτη της εταιρείας του που θα την επισκεπτόταν στο σπίτι της κατά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στον Πύργο. Όταν ο συνεργός έφθασε στο σημείο η ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι μια μαύρη σακούλα απορριμμάτων, στην οποία είχε βάλει τα χρήματα καθ’ υπόδειξη του δράστη. Η ρίψη της σακούλας, έγινε κατόπιν προτροπής του ίδιου ατόμου, με το αιτιολογικό να μην ταλαιπωρηθεί λόγω ηλικίας ανεβοκατεβαίνοντας τις σκάλες.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ωστόσο εκείνο που προκαλεί ερωτήματα είναι το γεγονός, ότι οι δράστες φέρεται να γνώριζαν την οικογενειακή κατάσταση του θύματος, καθώς από την πρώτη στιγμή της ανέφεραν το μόνιμο τόπο κατοικίας της κόρης της, όπου συνέβη και το υποτιθέμενο τροχαίο ατύχημα.

Κατά πληροφορίες, η 86χρονη πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση, κάλεσε την κόρη της, στον προσωπικό της αριθμό, χωρίς όμως εκείνη να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στην κλήση της μητέρας της, την επίμαχη χρονική στιγμή. Όταν οι δυο γυναίκες επικοινώνησαν, αποκαλύφθηκε η απάτη.

πηγή:flamis.gr

