Μητροπολίτης Γρεβενών: Κατέβαζε τις μάσκες για να φιλήσουν το Σταυρό (βίντεο)

Ο μόνος που αρνήθηκε να κατεβάσει τη μάσκα ήταν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου.

Μπορεί από την Τρίτη, η Π.Ε. Γρεβενών να έχει, πλέον, εισέλθει στο “κόκκινο” του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας, αλλά ο εκεί μητροπολίτης Δαβίδ κατέβαζε με το…δάχτυλο τις μάσκες επισήμων και καθηγητών για να τους αγιάσει και να φιλήσουν το σταυρό!

Οι απίστευτες, πραγματικά, εικόνες εκτυλίχθηκαν στον αγιασμό των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον δήμαρχο (και γιατρό στο επάγγελμα) Γ. Δασταμάνη και τον αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Γ. Γιάτσιο να…κατεβάζουν μόνοι τους τις μάσκες.

Ο μόνος που αρνήθηκε να κατεβάσει τη μάσκα, αλλά και να “ξεφύγει” από τα…δάχτυλα του μητροπολίτη ήταν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θ. Θεοδουλίδης.

πηγή: kozanimedia.gr

