Αίγιο: Άγρια ληστεία στη μέση του δρόμου

Πως περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε η 27χρονη όταν ξαφνικά τρεις κουκουλοφόροι πετάχτηκαν μπροστά στο όχημα που οδηγούσε.

«Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ενώ είχα σκύψει να πάρω το πορτοφόλι για να του δώσω τα λεφτά, άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και στο σώμα. Έχασα τις αισθήσεις μου…». Η 27χρονη θύμα ληστείας περιγράφει σοκαρισμένη στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τη στιγμή που ο ένας εκ των τριών αδίστακτων κουκουλοφόρων ληστών τής επιτέθηκε στην περιοχή Χατζή του Αιγίου.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως φέρει κάταγμα στα πλευρά και ελαφρύτερα τραύματα στο πρόσωπο. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η Κ.Π –δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της – κινούμενη με το αυτοκίνητο της από την Κρήνη Αιγιαλείας στην πόλη του Αιγίου, ξαφνικά είδε μπροστά της να «πετάγονται» τρία άτομα που φορούσαν κουκούλες (full face) κλείνοντας της τον δρόμο.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. «Ο ένας στεκόταν ακριβώς μπροστά μου και με σημάδευε με όπλο και ο δεύτερος κρατώντας μαχαίρι, ήρθε στο παράθυρο του οδηγού και μου ζήτησε ό,τι χρήματα έχω. Του είπα θα σου δώσω αρκεί μην με πειράξεις. Έσκυψα στη θέση του συνοδηγού που είχα τη τσάντα μου και ένιωσα να ανοίγει η πόρτα του αυτοκινήτου. Τρόμαξα… Δεν ήξερα τι θα συμβεί, ποια θα είναι η εξέλιξη… Άρχισε να με χτυπά», θυμάται η 27χρονη. Μια από τις σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό της ήταν να πατήσει το γκάζι, όμως η θέα του όπλου τη σταμάτησε. «Ήταν μια απόφαση 50-50, δεν ήξερα πως θα αντιδράσει ο οπλοφόρος», λέει.

Οι δράστες, αφού άρπαξαν 400 ευρώ που είχε στην κατοχή της και προορίζονταν για την αγορά προμηθειών για το κατάστημα της, τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο μαύρου χρώματος.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Αιγιαλείας και από τις μέχρι τώρα έρευνες σε συνδυασμό με τις περιγραφές του θύματος, φαίνεται πως πρόκειται για σεσημασμένους κακοποιούς Ρομά.

«Έχει ξεφύγει η κατάσταση, μέχρι τώρα ακούγαμε πως άνοιγαν σπίτια, απ ότι πληροφορήθηκα είναι η πρώτη φορά που γίνεται ληστεία και μάλιστα με αυτό τον τρόπο.. στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι», δηλώνει η 27χρονη, που ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της άγριας επίθεσης που δέχθηκε.

Στην περιοχή της Αιγιάλειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο, καταγράφονται σοβαρά περιστατικά τα οποία ωστόσο παρά το γεγονός, ότι καταγγέλλονται από τα θύματα και σχηματίζονται οι σχετικές δικογραφίες από την τοπική ΕΛΑΣ, παρά ταύτα δεν συμπεριλαμβάνονται στα ημερήσια ενημερωτικά δελτία που εκδίδονται από το Γραφείο Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Χαρακτηριστική περίπτωση η ληστεία σε βάρος της 27χρονης, όπου για ακόμα μια φορά τηρήθηκε άγνωστο γιατί «σιγή ασυρμάτου».

