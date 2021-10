Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Μηχανή καρφώθηκε σε φορτηγό (εικόνες)

Στο νοσοκομείο, τραυματισμένος, μεταφέρθηκε ένας νεαρός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.10.2021) στο 3ο χλμ Χαλκίδας – Αρτάκης, στη περιοχή της Έξω Παναγίτσας.

Μηχανή που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με φορτηγάκι που μετέφερε πάγο.

Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να εκτιναχτεί για μερικά μέτρα, να καταλήξει έξω από παρακείμενο βενζινάδικο και να τραυματιστεί σοβαρά σύμφωνα με το eviazoom.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

