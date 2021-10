Θεσσαλονίκη

Ραδιοφωνική παραγωγός περιγράφει την “επίσκεψη” που δέχτηκε από διαρρήκτες (βίντεο)

Η Πέτρα Καρυώτη περιέγραψε στον ΑΝΤ1 λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των δραστών.



Η ραδιοφωνική παραγωγός του Status, Πέτρα Καρυώτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» περιέγραψε την στιγμή που διαρρήκτες εισέβαλαν στην αυλή του σπιτιού της στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, οι κινήσεις των διαρρηκτών, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού, καταγράφηκαν σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.

Όπως είπε η κ. Καρυώτη την ώρα που οι διαρρήκτες μπήκαν στον κήπο ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δυο της παιδιά και πρόσθεσε ότι η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη γιατί είχε φύγει ο γιος της να πάει στο φροντιστήριο.

Σύμφωνα με την ίδια κατάλαβε τι γινόταν και το λάθος όπως είπε είπε που έκανε ήταν ότι βγήκε έξω αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή, καθώς θα μπορούσαν οι διαρρήκτες να το εκμεταλλευτούν και να μπουν στο σπίτι.

«Κοινοποίησα το βίντεο για να δείξω τι δεν πρέπει να κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο η κ. Καρυώτη, η οποία τόνισε ότι οι διαρρήκτες από τον ασύρματο που είχαν, εκτός των άλλων, παρακολουθούν και την συχνότητα της Αστυνομίας.

