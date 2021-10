Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη: Μόνο με στρατιωτικά τμήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την έκτακτη λήψη μέτρων κατά της διασποράς του ιού, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ανατροπή σημειώθηκε σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε νωρίς το πρωί, στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν μόνο τα στρατιωτικά τμήματα.

Η απόφαση ελήφθη μόλις έξι μέρες πριν την παρέλαση και διευκρινίζει ότι πέραν των στρατιωτικών τμημάτων δεν πρόκειται να παρελάσει κανείς, ενώ η παρέλαση συνολικά δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα σε διάρκεια.

Όπως ήταν αναμενόμενο ήδη οι πρώτοι εκπρόσωποι πολιτικών τμημάτων που ενημερώθηκαν για την απόφαση, διαμαρτύρονται για τη λήψη της την τελευταία στιγμή κι ενώ είχαν γίνει προετοιμασίες και προγραμματισμός.

Ωστόσο, τα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δύσκολα θα επέτρεπαν παρελάσεις όπως στο παρελθόν, με διάρκεια δύο ή και περισσοτέρων ωρών και με τη συμμετοχή δεκάδων συλλόγων, σωματείων, ενώσεων και οργανώσεων, καθώς και αντιπροσωπειών σχολείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φετινή στρατιωτική παρέλαση είχαν δηλώσει συμμετοχή άνω των 40 μη στρατιωτικών τμημάτων και η διάρκεια της παρέλασης με βεβαιότητα θα ξεπερνούσε τις δυο ώρες, με τους αρμόδιους να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη διάρκεια.

Έτσι, αποφασίστηκε να γίνει μεν η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αλλά να συμμετέχουν σε αυτήν μόνον τα στρατιωτικά τμήματα που προγραμματίστηκαν ήδη, χωρίς τη συμμετοχή ούτε καν σχολείων, τα οποία είναι άγνωστο εάν θα παρελάσουν την προηγουμένη στην οδό Τσιμισκή, καθώς σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι αυτή τη στιγμή η μαθητική παρέλαση της 27ης Οκτωβρίου θα γίνει κανονικά στη Θεσσαλονίκη, όμως τίποτα δεν αποκλείει τη ματαίωσή της, επίσης την τελευταία στιγμή.

Σχετικό ερώτημα έχει ήδη γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται εντός της ημέρας η απάντηση, καθώς σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνει ότι «είναι απαραίτητο, λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών στη Θεσσαλονίκη, να πραγματοποιηθεί μόνο στρατιωτική παρέλαση, η οποία να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα 60 λεπτά».

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Σε 6 χρόνια η Έφη θα είναι ελεύθερη (βίντεο)

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)

Μπλίνκεν: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών κατά της Τουρκίας για τα F-16