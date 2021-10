Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ληστείες σε ψιλικατζίδικα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των συλληφθέντων (εικόνες)

Πριν πέσουν στα “δίχτυα” της Αστυνομίας, οι δύο κακοποιοί φέρονται να είχαν διαπράξει συνολικά 11 ληστείες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 είχαν γίνει ο τρόμος και ο φόβος ιδιοκτητών ψιλικατζίδικων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν κάνει 11 ληστείες σε ψιλικατζίδικα στις περιοχές Άνω Πόλης, Τούμπας, Καλαμαριάς, Συκεών, Πολίχνης και Ευόσμου. Μάλιστα, στο “στόχαστρο” των αδίστακτων ληστών είχε μπει κι ένα σπίτι.

Τα στοιχεία τους δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

