Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Αλαλούμ” με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανονικά θα διεξαχθούν οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο, ξεκαθάρισε το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την αρχική ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

“Αλαλούμ” επικράτησε από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, μετά την ανακοίνωση από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι με απόφαση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, κρίθηκε απαραίτητο «λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών στη Θεσσαλονίκη, να πραγματοποιηθεί μόνο στρατιωτική παρέλαση, η οποία να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα 60 λεπτά».

Ωστόσο, το μεσημέρι, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παρελάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα πάντα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Αναφορικά με τη διεξαγωγή των παρελάσεων και των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και επειδή διακινούνται ανυπόστατες φήμες περί μη διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων, επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο τα όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που εξεδόθη στις 13 Οκτωβρίου 2021.

Επομένως, οι μαθητικές παρελάσεις παντού θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Διευκρινίζεται ότι η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί επίσης κανονικά. Στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα παρελάσουν μόνο στρατιωτικά τμήματα. Όλες οι παρελάσεις θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια 60 λεπτών.

Σημειώνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.»

«Η πανδημία καλπάζει, οι ΜΕΘ στην Β. Ελλάδα φτάνουν στα όρια τους και η Κυβέρνηση επιλέγει τον θλιβερό ρόλο του παρατηρητή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής.

«Όμως η Θεσσαλονίκη και η Β. Ελλάδα δεν επιτρέπεται να ξαναζήσουν τον περσινό εφιάλτη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι παρελάσεις και οι λιτανείες στην εποχή του COVID-19 δημιουργούν μεγάλους κινδύνους, αλλά η ΝΔ υπό το βάρος του πολιτικού κόστους τους αγνοεί. Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει μέτρα. Αλλιώς φέρει αποκλειστικά την πολιτική ευθύνη για τις εξελίξεις», καταλήγει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στο Αιγάλεω: Παραδόθηκε ο γιος της 57χρονης

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)

Καλλιθέα: Μαθητής δέχτηκε επίθεση μέσα στο σχολείο (βίντεο)