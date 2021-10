Χαλκιδική

Χαλκιδική: Πήραν τα χρήματά της..για να δουν αν έχουν κορονοϊό!

Απίστευτη απάτη στη Χαλκιδική με πρωταγωνίστρια ηλικιωμένη γυναίκα.

Απίστευτη απάτη σε βάρος ηλικιωμένης αποκαλύφθηκε σε περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής.

Δύο επιτήδειοι συστήθηκαν σε 88χρονη ως δήθεν κρατικοί υπάλληλοι και με πρόσχημα την ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους μόλυνσης από τον κορονοϊό ζήτησαν να ελέγξουν τα χρήματά που είχε στο σπίτι της.

Η ανυποψίαστη γυναίκα τούς εξέθεσε τα χαρτονομίσματα, συνολικού αξίας 1750 ευρώ, ποσό το οποίο οι δράστες άρπαξαν κι έγιναν καπνός.

Το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, με την παθούσα να το καταγγέλλει άμεσα στην αστυνομία. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μια γυναίκας, 51 ετών, σε βάρος της οποία σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναζητείται ο συνεργός της.

