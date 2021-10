Φθιώτιδα

Λαμία: Φοιτήτρια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Πανικός επικράτησε στο σημείο του τροχαίου με θύμα μία φοιτήτρια.

Τροχαίο ατύχημα είχε μία φοιτήτρια στη Λαμία, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η 19χρονη έβγαινε από το πανεπιστήμιο της πόλης προς το κέντρο, μαζί με την παρέα της.

Τη στιγμή όμως που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, με φωνές και την κοπέλα σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την τραυματισμένη φοιτήτρια και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Ο οδηγός του οχήματος- πατέρας φοιτήτριας κι ο ίδιος – υπέστη σοκ από το τροχαίο.

Τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από την Τροχαία Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

