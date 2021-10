Ξάνθη

Ξάνθη: καβγάς στο σχολείο “έστειλε” μαθητή στο νοσοκομείο

Ξυλοδαρμός μαθητή μέσα σε σχολείο οδήγησε το παιδί στο νοσοκομείο.

Στα χέρια πιάστηκαν μαθητές που έπαιζαν βόλεϊ σε σχολείο της Ξάνθης.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν, μαθητές από τη Β Γυμνασίου, του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης έπαιζαν βόλεϊ στο προαύλιο του σχολείο τους.

Άρχισαν να λογομαχούν με μαθητές του διπλανού σχολείου, το 2ου Γυμνασίου, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Από το ξύλο τραυματίστηκε σοβαρά ένας μαθητής, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι διευθύνσεις των σχολείων, με τους καθηγητές να τρέχουν να χωρίσουν τα παιδιά.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι, στον καβγά συμμετείχε και εξωσχολικός.

