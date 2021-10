Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ, χημικά και ζημιές (εικόνες)

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στην διάρκεια του πετροπόλεμου και της ρίψης χημικών, μετά από επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο ΑΠΘ, στους χώρους μπροστά από την παλαιά Φιλοσοφική σχολή, με άτομα που έριχναν βόμβες μολότοφ και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τα επεισόδια άρχισαν μετά τα μεσάνυχτα και στη διάρκεια τους, σύμφωνα με το grtimes.gr, τραυματίστηκε ένα άτομο ελαφρά, έξω από τους χώρους του ΑΠΘ. Πρόκειται για έναν 40χρονο αλλοδαπό ο οποίος διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση χημικών για να απωθήσουν τα άτομα που προκαλούσαν τα επεισόδια, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική.





Τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με βόμβες μολότοφ, στη διμοιρία που βρισκόταν μπροστά από το τουρκικό προξενείο, ενώ στη συνέχεια οι άγνωστοι επέστρεψαν στους χώρους του ΑΠΘ, από τους οποίους συνέχισαν τις επιθέσεις τους.

Από τα επεισόδια και τις μολότοφ, προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα, ενώ για ώρες έκλεισε η οδός Εγνατία, από το ύψος του Συντριβανίου μέχρι την Καμάρα.

Υπήρξε επέμβαση και πυροσβεστών για να σβηστούν οι εστίες φωτιάς, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν όλη νύχτα σε επιφυλακή, έξω από τη Φιλοσοφική σχολή και την πλατεία Χημείου.

