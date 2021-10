Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα ρήμαζε σπίτια με λεία 128000 ευρώ (εικόνες)

Οι δράστες παραβίαζαν θωρακισμένες πόρτες και άδειαζαν σπίτια. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" της ΕΛΑΣ.

Σπείρα διαρρηκτών με «ειδικότητα» να παραβιάζει θωρακισμένες πόρτες εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν τρία άτομα που είχαν «ρημάξει» σπίτια στην ανατολική πλευρά της πόλης με λεία 128.000 ευρώ, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ένας εκ των δραστών είχε ταυτοποιηθεί κατά το παρελθόν ως εμπλεκόμενος σε διαρρήξεις οικιών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Για τη σύλληψη των τριών ανδρών, ηλικίας 46, 37 και 38 ετών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή Χαριλάου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις δράστες «ενώθηκαν» τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2021 και έχοντας διακριτούς ρόλους, σε διάστημα τριών μηνών, διέπραξαν μία ληστεία και εννέα διαρρήξεις σπιτιών στις περιοχές Καλαμαριάς, Χαριλάου και Τούμπας.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι συλληφθέντες μετέβαιναν στις περιοχές των υποψήφιων στόχων τους με δύο οχήματα, τα οποία στάθμευαν σε μακρινή απόσταση, ώστε να προσεγγίζουν πεζοί τις πολυκατοικίες που είχαν προεπιλέξει, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Επίσης, η παράνομη είσοδος στα διαμερίσματα γινόταν πρωινές ή βραδινές ώρες χωρίς ίχνη διάρρηξης θωρακισμένων θυρών, προτιμούσαν περιοχές όπου γίνονταν υπαίθριες λαϊκές αγορές για να εκμεταλλεύονται την έξοδο των ενοίκων, ενώ άλλαζαν ρούχα μετά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων προκειμένου να αποφύγουν πιθανή αναγνώρισή τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταλλική μέγγενη πάγκου, ηλεκτρικό εργαλείο λιμαρίσματος αντικειμένων, κουκούλα προσώπου, μύλος κλειδαριάς θύρας οικίας, κλειδιά από κλειδαριές τύπου χρηματοκιβωτίου, συσκευή εντοπισμού GPS, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, έξι ρολόγια και δύο tablet η νόμιμη κατοχή των οποίων ερευνάται, τέσσερα φιαλίδια με υγρή μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους 591,8 γραμμαρίων, ένα μικροδέμα ηρωίνης, δύο σπρέι πιπεριού και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι – τύπου στιλέτο.

Η λείας τους, που περιλαμβάνει χρηματικά ποσά, χρυσαφικά – κοσμήματα και διάφορες συσκευές, ανέρχεται συνολικά στις 128.000 ευρώ περίπου. Οι δράστες έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα, ενώ ο 38χρονος, έχει ταυτοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, ως εμπλεκόμενος σε διαρρήξεις οικιών σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τη συνεργασία αστυνομικών υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

