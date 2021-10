Λακωνία

Λάρισα: Τούμπαρε φορτηγό και εγκλωβίστηκε ο οδηγός (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα. Φωτογραφίες σοκ απο το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου λίγο έξω από τη Λάρισα.

Άγιο είχε ο οδηγός όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε να επέμβουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής.

Το φορτηγό μετέφερε χωματουργικά υλικά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

