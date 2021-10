Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη – Τραυματίστηκε αστυνομικός (εικόνες)

Ο οδηγός αυτοκινήτου, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη. Σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές.



Μετά την φονική καταδίωξη στο Πέραμα, μια κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Περιπολικά και δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης προσπάθησαν να σταματήσουν όχημα που προσέκρουε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη άρχισε από τη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Δαβάκη. Ο οδηγός του οχήματος αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί. Στη προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα.

Η καταδίωξη διήρκεσε αρκετά λεπτά και κατέληξε στην οδό Ανθέων, στην περιοχή των Πεύκων.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του, το οποίο είχε βουλγαρικές πινακίδες και χάθηκε στο δάσος του Ρετζικιού. Τον ακολούθησαν αρκετοί αστυνομικοί χωρίς να τελικά να τον εντοπίσουν. Πέντε σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από την τρελή πορεία του καταδιωκόμενου αυτοκινήτου.

Τη στιγμή που το όχημα σταμάτησε στην οδό Ανθέων ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

