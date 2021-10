Αρτα

Άρτα: θρίλερ με μαχαιρωμένο γιατρό

Μυστήρια υπόθεση με γιατρό που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο Νοσοκομείο.

Ιδιώτης γιατρός στην Άρτα βρέθηκε μαχαιρωμένος στο ιατρείο του, σε μια υπόθεση «μυστήριο».

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο γιατρός κάλεσε την Αστυνομία ,ζητώντας για βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άρτας.

Ο 54χρονος έφερε τουλάχιστον πέντε μαχαιριές, σε διαφορετικά σημεία του σώματός του και μετά από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του ωστόσο η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: epiruspost.gr

