Κέρκυρα: η κακοκαιρία “βούλιαξε” ξανά το νησί (εικόνες)

Εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν και πάλι στο νησί των Φαιάκων, που βρισκόταν ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από το «πέρασμα» του «Μπάλλου».

Πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, σπίτια και αυλές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα το νησί της Κέρκυρας. Σοβαρές είναι ζημιές που προκλήθηκαν από τη δυνατή απογευματινή βροχή στη νότια Κέρκυρα, κυρίως στο Κάβο, καθώς πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Πλημμύρες σημειώθηκαν το μεσημέρι και στη μέση Κέρκυρα στην περιοχή της Χρυσηίδας. Εξάλλου νωρίς το μεσημέρι προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού σημειώθηκαν και στο περιφερειακό δίκτυο στην Εθνική οδό Αχιλλείου στη διασταύρωση προς 'Αγιο Προκόπιο, με συνέπεια να απαγορευτεί για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων.

Από την έντονη νεροποντή «φούσκωσε» και υπερχείλισε το φραγμένο ρέμα στη περιοχή του Τσάρου, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν λόγω χαμηλής ορατότητας και στο αεροδρόμιο Κέρκυρας.

Φωτογραφίες: kerkyrasimera.gr, corfunews.gr