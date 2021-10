Δωδεκανήσα

Ρόδος – 8χρονη: Σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας και οι αδελφές της

Στο ίδιο Κέντρο που βρίσκεται η 8χρονη μεταφέρθηκαν και οι ανήλικες αδελφές της. Τι προηγήθηκε. Τι γίνεται με το μικρό τους αδελφάκι.

Στο Κέντρο Παιδική Μέριμνας Ρόδου, όπου βρίσκεται η 8χρονη, βρίσκονται από σήμερα και οι δύο ανήλικες αδελφές της.

Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο με εισαγγελική παραγγελία, το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόκειται για δύο κορίτσια, 12 και 13 ετών, τα οποία θα βρίσκονται, όπως και η 8χρονη που βάσει της δικογραφίας «κακοποιήθηκε» από συγγενικό της πρόσωπο, υπό τη μέριμνα και επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών και παιδοψυχολόγων.

Το τέταρτο παιδί της οικογένειας, ένα μωρό 5 μηνών, δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό το αν η γονική κηδεμονία θα παραμείνει στη μητέρα του. Την απόφαση θα λάβει επίσης, η Εισαγγελία Ρόδου.

Η δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου έχει μεταβιβαστεί στην Εισαγγελία και αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα εξελίξεις.

Η κατηγορούμενη θεία της 8χρονης που φέρεται να έστησε τη σκευωρία επιχειρώντας να αποσπάσει χρήματα από τη μητέρα του παιδιού, σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1 αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν έχει κάνει το παραμικρό στο παιδί.

