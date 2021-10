Κοζάνη

Κοζάνη: 15χρονος πυροβόλησε φίλη του

Η σφαίρα "σφηνώθηκε" στον πνεύμονα του κοριτσιού. Θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κοζάνη, όταν ένας 15χρονος πυροβόλησε κατά λάθος συνομήλικη φίλη του με αεροβόλο όπλο, την πέτυχε στο στήθος και την τραυμάτισε.

Από το νοσοκομείο Κοζάνης, στο ΑΧΕΠΑ η 15χρονη

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Κοζάνης. Το πρωί της Κυριακής, η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση βολίδας, η οποία έχει «σφηνώνει» στον πνεύμονά της, χωρίς, ωστόσο, η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο χωριό της Κοζάνης επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ την όλη υπόθεση χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ηλικίας των εμπλεκομένων, η Ασφάλεια Κοζάνης.

Πηγή: kozanimedia.gr

