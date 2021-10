Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: συλλήψεις, τραυματίες και ζημιές (εικόνες)

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τέσσερις προσαγωγές στα χθεσινοβραδινά επεισόδια στο κέντρο της πόλης, με αφορμή τον νεκρό στο Πέραμα.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τέσσερις προσαγωγές, στις οποίες προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έκτακτης μη προγραμματισμένης συγκέντρωσης ατόμων που έγινε στο κέντρο της πόλης, με αφορμή το περιστατικό της Παρασκευής στο Πέραμα Αττικής.

Πρόκειται για δύο 20χρονες, μία 24χρονη και έναν 24χρονο.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και ο 24χρονος συλληφθέντας.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στη χθεσινοβραδινή συγκέντρωση πραγματοποίησαν πορεία μέσω κεντρικών οδών και κατά τη διάρκειά της προέβησαν διαδοχικά, σε ρίψη αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρισκόταν κατάλληλα παρατεταγμένες, οι οποίες τους απώθησαν αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση.

Κατά την κίνηση της πορείας στην οδό Εγνατία, προκλήθηκαν φθορές σε υαλοπίνακες καταστήματος και σε είσοδο οικοδομής. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς της διεύθυνσης ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Στο αυτόφωρο 26 το τελευταίο 24ωρο

Στην αυτόφωρη σύλληψη 26 ατόμων, προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί υπηρεσιών της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές του νομού, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών δράσεων και στοχευόμενων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, αστυνομικοί των διευθύνσεων άμεσης δράσης, αστυνομίας, αλλοδαπών και ασφάλειας Θεσσαλονίκης προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο, στην σύλληψη τριών ατόμων για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τεσσάρων για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής, δώδεκα για παράνομη παραμονή στη χώρα και από έναν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση.

Παράλληλα, στους συλληφθέντες συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων, ισάριθμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και ενός ατόμου για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φωτογραφίες: grtimes.gr

