Κορονοϊός: Λουκέτο σε μπαρ για μη τήρηση των μέτρων

Λουκέτο σε μπαρ του Βόλου μετά από έφοδο της ΕΛΑΣ.

Ενα ακόμη μπαρ κλείνει στον Βόλο, για μία εβδομάδα,αφού κατά την διάρκεια ελέγχων για την τήρηση των κανόνων κατά του covid-19,δεν ετηρούντο τα υγιειονομικά πρωτόκολλα.

Στον αστυνομικό έλεγχο που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα υγιειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή στο συγκεκριμένο μπαρ, βρίσκονταν και εξυπηρετούντο στον εσωτερικό του χώρο, τέσσερα άτομα-πελάτες που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης για τον covid-19.

Από τους αστυνομικούς συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, το μπαρ θα μείνει κλειστό για 7 ημέρες και στους τέσσερις πελάτες επιβλήθηκε επίσης το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Στην Μαγνησία και κυρίως στον Βόλο, οι αστυνομικοί έλεγχοι είναι καθημερινοί και συνεχείς, αφού η Μαγνησία βρίσκεται στο κόκκινο και καθημερινά καταγράφονται νέα κρούσματα του covid-19 με μέσο όρο πάνω από 130 άτομα και στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο αναγκάσθηκαν να ανοίξουν και νέα κλινική για νοσούντες από τον κορονοιό και η κάλυψη των κλινών να αγγίζει το 90%.

