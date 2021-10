Κοζάνη

Κοζάνη: Σκύλος έπεσε σε πηγάδι 20 μέτρων (εικόνες)

Πολύωρη επιχείρηση διάσωσης του σκύλου στήθηκε από πυροσβέστες της ΕΜΑΚ.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης του σκύλου που έπεσε σε πηγάδι 20 μέτρων σε παλαιό ορυχείο έξω από το Χρώμιο Κοζάνης.

Από νωρίς το πρωί είχε στηθεί η επιχείρηση διάσωσής του σκύλου, με τη συμμετοχή 3 ανδρών της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων και 3 αντρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης.

Αν και ταλαιπωρημένο από την λαχτάρα και την περιπέτεια του, το σκυλάκι δεν έκρυβε τη χαρά του προς τους διασώστες του.

Πηγή: kozan.gr

