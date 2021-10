Δωδεκανήσα

Ρόδος – 8χρονη: Η εξαπάτηση της μάνας, η θεία και οι… βοηθοί της

Υπόνοιες για συνεργό στην εξαπάτηση της μητέρας από την 50χρονη θεία. Το «κουβάρι» της ιστορίας και η επιμέλεια των παιδιών.

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εκκρεμεί προς αξιολόγηση το προανακριτικό υλικό, που συγκεντρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, για την πολύκροτη υπόθεση της σκευωρίας με θύμα κακοποίησης από την θεία του ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Εκκρεμεί η υποβολή πραγματογνωμοσύνης από παιδοψυχίατρο που έχει διοριστεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου αλλά και εκθέσεως τεχνικού συμβούλου, αν τελικώς διορίσει η 50χρονη θεία (η γιαγιά του παιδιού και μητέρα του πατέρα της, είναι θεία της 50χρονης).

Στο μεταξύ το βράδυ του Σαββάτου τα δυο αδέλφια ηλικίας 10 και 12 ετών της 8χρονης, μεταφέρθηκαν, σε εκτέλεση νέας Εισαγγελικής διάταξης, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

Η δικογραφία, περιλαμβάνει πέραν της ανωμοτί καταθέσεως της θείας και ανωμοτί κατάθεση του παππού, 9 μαρτυρικές καταθέσεις μελών της οικογενείας και τρίτων, αλλά και τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις ιατροδικαστή, γυναικολόγου και μικροβιολόγου.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άνοιξε κατάθεση που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου, 16 Οκτωβρίου, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, η 33χρονη μητέρα του παιδιού και ήταν συμπληρωματική προηγούμενης.

Η μητέρα του παιδιού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κατάθεσε πως διαχειριζόταν τη σύνταξη της πεθεράς της και η 50χρονη την εξυπηρετούσε κάνοντας αγορές για το σπίτι με χρήματα που της έδινε.

Είχαν αναπτύξει σχέσεις φιλικές τόσο με την ίδια όσο και με τον σύντροφο της και από τον Σεπτέμβριο επεδίωκε να την πείσει ότι κοινωνική λειτουργός είχε κινήσει τις διαδικασίες για να της αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών της (4 συνολικά) και ότι έγινε και σχετική ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Φέρεται να της ζήτησε 200 ευρώ προκειμένου να αποτραπεί η αφαίρεση των παιδιών από την επιμέλεια της και μάλιστα η 50χρονη, συστράτευσε προς τούτο ακόμη μια γυναίκα, που σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η μητέρα, συνομίλησε μαζί της τηλεφωνικά.

Η γυναίκα αυτή έπεισε την 33χρονη μητέρα ότι αν έδινε τα χρήματα δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα!

Πλην όμως η ίδια δεν είχε χρήματα και τότε η 50χρονη την έπεισε ότι τα δανείστηκε από αστυνομικό που υπηρετούσε στην φρουρά πολιτικού προσώπου και ότι θα πρέπει να του τα επιστρέψουν.

Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, έως τότε, το 8χρονο παιδί συμπωματικά παρουσίασε λοίμωξη στα γεννητικά του όργανα απόρροια της αδυναμίας του να σκουπίζεται σωστά λόγω και της νοητικής του στερήσεως.

Η μητέρα μαζί με την 50χρονη θεώρησαν σκόπιμο να το εξετάσουν και η τελευταία φορώντας γάντι έβαλε ένα δάκτυλό της στον κόλπο του παιδιού και τράβηξε φωτογραφίες!

Τις φωτογραφίες, όπως είπε στην μητέρα, τις απέστειλε σε έναν αστυνομικό (;;) ο οποίος απεφάνθη και την ενημέρωσε η 50χρονη προς τούτο ότι είχε… βιαστεί!!

Ξεκίνησε τότε μια προσπάθεια να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί και το παιδί με την χρήση ηλεκτρονικής συσκευής (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για tablet) περιηγήθηκε το διαδίκτυο σε ιστοσελίδα με άσεμνο περιεχόμενο.

Το παιδί όταν ρωτήθηκε από την μητέρα του φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι έφταιγε ο παππούς του. Η ίδια όμως δεν πείσθηκε λόγω της νοητικής υστέρησης του παιδιού.

Η μητέρα κατέστησε σαφές ότι δεν πιστεύει ότι ο πατέρας της και παππούς του παιδιού διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.

Φέρεται μάλιστα να ζήτησε από τον πατέρα της να ενημερώσουν τις αρχές και εκείνος, όπως ισχυρίστηκε, ζήτησε να εξεταστεί το παιδί από ιατρό, πράγμα που δεν έγινε άμεσα και τελικώς δεν υλοποιήθηκε καθώς δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρωθεί η επίσκεψη σε εξειδικευμένο ιατρό.

Με δεδομένη την ύπαρξη νέων στοιχείων για την κακοποίηση του παιδιού αλλά και τις εργαστηριακές εξετάσεις που είχαν γίνει ως τότε οι επιτελείς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, κίνησαν την διαδικασία λήψεως ανωμοτί πλέον καταθέσεως από την 50χρονη, που μέχρι τότε δεν βρισκόταν στο προσκήνιο της έρευνας.

Το γεγονός ότι είχε παραβιάσει το παιδί με το δάκτυλο της αποτελούσε ένα νέο στοιχείο το οποίο συνάδει με τα όσα είχε πιθανολογήσει ως τότε ο ιατροδικαστής ενώ και από την κατάθεση του παιδιού παρουσία παιδοψυχολόγου δεν είχαν προκύψει στοιχεία βιασμού με την έννοια ότι δεν προέκυψε επουδενί σαρκική επαφή με σκοπό την γενετήσια ικανοποίηση τρίτου.

Η 50χρονη, που επεδίωξε προ διημέρου να ανασκευάσει τα όσα κατέθεσε μετά την μητέρα ως ύποπτη για κατηγορούμενη και να πείσει ότι η ομολογία της δόθηκε κατόπιν πίεσης των αστυνομικών, φέρεται να έχει αβίαστα περιγράψει το τι είχε συμβεί και πως επεδίωξε, εξαπατώντας την μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, τα όσα περιέγραψε ως πραγματικά γεγονότα η μητέρα και τα όσα ομολόγησε σε κατάθεση της η θεία ταυτίζονται ως προς την αλληλουχία τους αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές που προφανώς θα διευκρινιστούν στην πορεία, ίσως και μετά την άσκηση ποινικών διώξεων και την λήψη συμπληρωματικών απολογιών και καταθέσεων.

Η 50χρονη φέρεται να κατέθεσε ειδικότερα ότι ανέπτυξε λόγω και της συγγενικής σχέσης και της εξυπηρέτησης με τις αγορές της πεθεράς και θείας της αγαθών φιλικές σχέσεις με την 33χρονη μητέρα και τον νέο της σύντροφο και πατέρα του παιδιού της.

Eίχε ενημερωθεί από την ίδια ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την κοινωνική υπηρεσία και την επιμέλεια του τελευταίου παιδιού της και μάλιστα αίφνης μετά την γέννα του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρμοδίως από το νοσοκομείο Ρόδου είχε ενημερωθεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου ότι υπήρξαν υποψίες ότι η μητέρα σκόπευε να δώσει το παιδί σε τρίτο χωρίς υιοθεσία με αποτέλεσμα να παραγγελθεί η διενέργεια σχετικής κοινωνικής έρευνας.

Η μητέρα είχε τεθεί υπό έλεγχο εφ’ εξής από την κοινωνική υπηρεσία και παρακολουθείτο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η 50χρονη που πληροφορήθηκε τα προβλήματα με την κοινωνική υπηρεσία εξύφανε τότε το σχέδιο εξαπάτησης της.

Μια φίλη της, όπως ομολόγησε, της τηλεφώνησε και είπε ότι είναι από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ότι έναντι 200 ευρώ δεν θα προχωρούσε η διαδικασία εις βάρος της.

Η 33χρονη δεν είχε χρήματα και η 50χρονη, όπως επιβεβαίωσε, την έπεισε ότι της τα έδωσε και τα κατέβαλε η ίδια σε αστυνομικό που υπηρετεί στην φρουρά πρώην πρωθυπουργού και ότι θα πρέπει να του επιστραφούν.

Η 50χρονη ομολόγησε επίσης ότι όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται ενώπιον της και σε επίσκεψη στην οικία της στις αρχές του Οκτωβρίου για «τσούξιμο» μετά την τουαλέτα τότε μπήκαν σε ένα δωμάτιο και εκείνη έθεσε το δάκτυλο της στον κόλπο του παιδιού με γάντι για να δει αν είχε διακορευτεί ο παρθενικός του υμένας!

Έπεισε την μάνα ότι το παιδί είχε βιαστεί και μάλιστα το έκανε, όπως η ίδια είπε, γιατί είχε σκοπό να πάρει 500 ευρώ από τον παππού διότι ήξερε ότι δεν θα ήθελε να μαθευτεί και η ίδια χρειαζόταν τα χρήματα για να μισθώσει κατοικία γιατί έμενε σε παράγκα!

Ομολόγησε μάλιστα ότι έβγαλε φωτογραφία με το κινητό της τηλέφωνο και ότι έπεισε την μητέρα ότι θα τις έστελνε σε έναν ιατρό για να αποφανθεί. Στην πορεία την ενημέρωσε ότι δήθεν ο ιατρός έκρινε από την φωτογραφία ότι το παιδί είχε βιαστεί.

Η 50χρονη ενημέρωσε για τον δήθεν βιασμό του παιδιού την συμπεθέρα της η οποία την προειδοποίησε ότι θα ενημέρωνε τις αρχές αν δεν το έκανε η ίδια.

Σε συνέντευξη της στον ΑΝΤ1, η 50χρονη αρνείται πλέον ότι έβαλε «δάκτυλο» στο παιδί και διατείνεται ότι οι αστυνομικοί την ζόρισαν για να πει όσα είπε!

Ισχυρίζεται πλέον ότι στόχος της ήταν να προσέχουν τα παιδιά και ότι δεν ζήτησε λεφτά από την μητέρα και τον παππού.

Πηγή: dimokratiki.gr

