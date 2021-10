Κιλκίς

Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σοβαρά. Πληροφορίες για το τροχαίο αναζητά η Αστυνομία.



Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε, το βράδυ του Σαββάτου, στον οικισμό Ξηρόβρυσης Κιλκίς, 79χρονο πεζό, τον οποίο στη συνέχεια ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε στον τόπο του ατυχήματος.

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σοβαρά στο Νοσοκομείο Κιλκίς. Εκτιμάται ότι στο εμπλεκόμενο όχημα μπορεί να έχει προκληθεί θραύση του παρμπρίζ ή και παραθύρων.

Η Αστυνομία καλεί όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς στα τηλέφωνα 23410-77010 και 23410- 28169.

