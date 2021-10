Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πορεία αντιεξουσιαστών για τον νεκρό στο Πέραμα (εικόνες)

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας.



Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή το θάνατο του 20χρονου ρομά από πυρά αστυνομικών στο Πέραμα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ισχυρή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

