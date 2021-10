Χανιά

Τροχαίο: τούμπαρε αυτοκίνητο με παιδιά (εικόνες)

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας για την συνδρομή των επιβαινόντων στο όχημα. Πως συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Κυριακή το απόγευμα στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος της περιοχής Καλάμι, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Συγκεκριμένα το όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και σε πινακίδα και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν Γάλλοι, μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή κάποιου να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και η Αστυνομία για την καταγραφή του συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

