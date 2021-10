Κυκλάδες

Σαντορίνη: διάσωση σκύλου από την Πυροσβεστική (εικόνες)

Ένα μικρό σκυλάκι κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν πυροσβέστες στη Σαντορίνη.

Ο τετράποδος σκανδαλιάρης εγκλωβίστηκε, άγνωστο πώς, σε απόκρημνη περιοχή στην κόκκινη παραλία, το απόγευμα της Κυριακής.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, τόσο χάρη στην άρτια εκπαίδευση των διασωστών, όσο όμως και λόγω της συνεργασίας που επέδειξε ο σκύλος!

Ευτυχώς ο σκύλος ανασύρθηκε χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό και παραδόθηκε σε εθελόντρια, η οποία φρόντισε ήδη να του βρει ένα ζεστό σπίτι!

