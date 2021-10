Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Άγιος Δημήτριος: Λιτανεία με… παρατράγουδα (βίντεο)

Παρά τις αυστηρές συστάσεις των ειδικών, οι περισσότεροι δεν φορούσαν μάσκα και δεν τηρούσαν τις αποστάσεις.

Με τις δέουσες τιμές και κατάνυξη - χωρίς όμως τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα- παραμονή της 26ης Οκτωβρίου, εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου για την λιτανεία των εικόνων του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας “Πορταϊτίσσης” και των λειψάνων του πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Σε μία περίοδο που η Θεσσαλονίκη βράζει και πάλι από κρούσματα οι περισσότεροι δεν συμμορθώθηκαν με τις επίμονες συστάσεις των υγειονομικών και των τοπικών αρχών για τήρηση των μέτρων.

Άλλωστε, δεν γινόταν να αποφευχθεί ανά διαστήματα ο συνωστισμός, με τον κόσμο που ακολούθησε την περιφορά να είναι πολύς.

Χαρακτηριστική ήταν και η απάντηση πιστών στην ερώτηση γιατί δεν φορούν μάσκα " Ο Θεός θα μας προστατεύσει" δήλωσαν αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών.

Τις ιερές εικόνες μεταφέρουν στρατιωτικά οχήματα, με τους πιστούς να ακολουθούν σε όλη την πόλη. Η λιτανεία ξεκίνησε από την οδό Αγίου Δημητρίου και μέσω των οδών Βενιζέλου, Ολύμπου και Πελοποννήσου θα καταλήξει και πάλι στον ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης.



Στην περιφορά βρίσκεται και ο χορευτικός σύλλογος Αγίου Δημητρίου.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε σχετική ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία ενημέρωσε τους πιστούς ότι η λιτανεία της εικόνας θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία κόσμου αλλά και με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα.





