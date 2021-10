Πέλλα

Έδεσσα: Τρέιλερ έπεσε σε στάση ΚΤΕΛ τραυματίζοντας πολίτες

Τρέιλερ αποσυνδέθηκε από ΙΧ και έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν τρέιλερ που αποσυνδέθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε στάση ΚΤΕΛ, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, έξω από τη πόλη της Έδεσσας.

Οι δύο τραυματίες, ένας 18χρονος, μια 20χρονη νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, ενώ 47χρονη που τραυματίστηκε ελαφρά έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

